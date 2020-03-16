Николай Трубач рассказал, как был на грани смерти при коронавирусной пневмонии

Певец Николай Трубач рассказал о том, как переболел коронавирусной пневмонией. В гостях программы «Звезды сошлись» он признался, что болел два года назад не COVID-19, а другой разновидностью инфекции, и был на грани жизни и смерти.

По словам артиста, во время болезни он испытывал ужасные боли, а само лечение далось крайне нелегко.

«Я вообще пять раз болел пневмонией в своей жизни. Одна из них была коронавирусная. Это случилось два года назад. Их на самом деле много разновидностей существует. Могу сказать, что это ужасная вещь. При коронавирусной пневмонии кажется, что ты одновременно сломал все ребра», — поделился певец.

Кроме того, Трубач отметил, что развитие пневмонии протекало стремительно — еще вечером он был на ногах, а к утру еле мог пошевелиться. Не было, что важно, и основных симптомов — ни кашля, ни высокой температуры.

Певцу пришлось провести в реанимации целую неделю. Лечение и восстановление от такой болезни, по его словам, требует выдержки и терпения.

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