Лещенко заявил, что Малахов вынудил его нарушить карантин

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, вылечившийся от коронавируса, обвинил известного телеведущего Андрея Малахова в том, что тот вынудил его нарушить карантин. По словам эстрадного певца, по прибытии из заграницы он планировал соблюдать режим самоизоляции, однако Малахов его уговорил выступить в эфире программы на федеральном канале.

Как признался исполнитель, на тот момент у него не было никаких симптомов COVID-19, он чувствовал себя здоровым и не предполагал, что сможет кого-то заразить.

«Я Андрею, всем сказал: «Ребят, я приехал только что, я в режиме самоизоляции. На что Андрюша мне просто сказал: «Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну будем болеть все вместе!» —рассказал Лещенко по видеосвязи в программе «60 минут».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, последние тесты Лещенко на коронавирус показали отрицательный результат. Артиста выписали из больницы в Коммунарке. Певец отметил, что у него заболевание протекало в легкой форме. Дальнейшее лечение он продолжит дома.

Лев Лещенко и его жена обратились в столичную больницу в Коммунарке. Вскоре после госпитализации народного артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Позже главврач больницы Денис Проценко подтвердил наличие коронавируса у певца Льва Лещенко. Медик отметил, что инфекция стала причиной развития пневмонии.