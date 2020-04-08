Лещенко заявил, что Малахов вынудил его нарушить карантин
Эстрадный певец признался, что планировал самоизолироваться после заграничной поездки, однако ведущий его уговорил появиться на съемках шоу.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, вылечившийся от коронавируса, обвинил известного телеведущего Андрея Малахова в том, что тот вынудил его нарушить карантин. По словам эстрадного певца, по прибытии из заграницы он планировал соблюдать режим самоизоляции, однако Малахов его уговорил выступить в эфире программы на федеральном канале.
Как признался исполнитель, на тот момент у него не было никаких симптомов COVID-19, он чувствовал себя здоровым и не предполагал, что сможет кого-то заразить.
«Я Андрею, всем сказал: «Ребят, я приехал только что, я в режиме самоизоляции. На что Андрюша мне просто сказал: «Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну будем болеть все вместе!» —рассказал Лещенко по видеосвязи в программе «60 минут».
Как ранее сообщал 5-tv.ru, последние тесты Лещенко на коронавирус показали отрицательный результат. Артиста выписали из больницы в Коммунарке. Певец отметил, что у него заболевание протекало в легкой форме. Дальнейшее лечение он продолжит дома.
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