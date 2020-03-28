«Леву вернули»: жена Лещенко рассказала о состоянии больного COVID-19 артиста

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко перевели из реанимации инфекционной больницы в Коммунарке в палату к жене Ирине. Об этом супруга певца сообщила композитору Игорю Крутому, а тот — газете «Московский комсомолец».

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — гласит СМС, полученное композитором от Ирины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лев Лещенко вместе с супругой самостоятельно обратились в инфекционную больницу в Коммунарке. Их госпитализировали, после народного артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Позже врачи диагностировали у легендарного певца коронавирус нового типа.

Тем временем 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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