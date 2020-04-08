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«Зачем ухудшать свое психологическое состояние?!» — вирусолог о челлендже Галустяна со сбриванием бороды

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Ниса Мурзанаева
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Эксперт рассказал, может ли растительность на лице повлиять на заражение COVID-19.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jaap Arriens

Юморист Михаил Галустян запустил челлендж «Меняйся дома» и сбрил густую бороду. По его мнению, в растительности на лице могут оседать различные микроорганизмы, что в период пандемии коронавируса становится опасным.

Российские знаменитости с радостью приняли вызов комика. С бородой уже расстался хоккеист Александр Овечкин. Певец Игорь Николаев также предстал перед публикой без «легендарных» усов. Правда, его преображение, скорее всего, было вызвано пребыванием в больнице.

Ситуацию прокомментировал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Эксперт рассказал, может ли растительность на лице повлиять на заражение COVID-19.

«Каких-то объективных данных нет, что бородатые люди болеют. С другой стороны, такая гипотеза возможна. Если люди хотят, то пусть сбривают. Возможно, это и полезно», — сказал специалист.

Вирусолог утверждает, что никто до сих пор не изучал влияние бороды на риск заражения каким-либо вирусом.

«Можно допускать, что вирус задержится на волосяном покрове. Потом он погладит рукой эту бороду, вирус перейдет на руки, и человек может заразиться. С другой стороны, человек же может эту бороду промыть, как следует с мылом промыть, и ничего там не останется. Я не вижу обязательной рекомендации людям сбривать бороду», — отметил эксперт.

По словам Анатолия Альштейна, в данной ситуации все зависит конкретно от человека. Если он ценит свою бороду — то сбривать ее не стоит. А если ему безразлична его растительность на лице — то лучше от нее избавиться.

«Если эта борода имеет для человека такое психологическое значение, то зачем же ухудшать свое психологическое состояние?» — задался вопросом Альштейн.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимати проспорил дочке и сбрил бороду.

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