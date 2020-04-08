Нарушителей режима самоизоляции в Петербурге будут штрафовать

В Петербурге нарушителей режима самоизоляции, рекомендованного в рамках борьбы с коронавирусом, будут штрафовать. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Согласно документу, в случае проступка физические лица должны будут выплатить четыре тысячи рублей, а при «рецидиве» — пять тысяч рублей.

Для юридических лиц, например, магазинов или точек общепита предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, а организаций — 500 тысяч рублей.

Ранее сегодня депутаты Законодательного собрания города на Неве приняли в третьем чтении этот законопроект о наложении штрафов для нарушителей режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при условии введения таковых.

Документ вступит в силу через десять дней после опубликования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербуржцы массово нарушили режим самоизоляции из-за теплой погоды.