Путин поручил дать регионам свободу при распределении денег на борьбу с коронавирусом
Президент предупредил губернаторов, что с них будет строгий спрос.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину предоставить региональным властям свободу при распределении средств на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил на совещании с руководителями российских регионов по борьбе болезнью.
«Поручаю Министерству финансов дать регионам поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах <…> Но подчеркну, предоставляя такую свободу маневра будем и строго спрашивать», — сказал глава государства.
Путин призвал губернаторов субъектов РФ действовать быстро, собрано и профессионально. По его словам, результат работы глав регионов будет оцениваться не по формальным показателям, а реальной готовности медучреждений к оказанию помощи пациентам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин потребовал не закрывать транспортное и грузовое сообщение между регионами из-за ситуации с коронавирусом.
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