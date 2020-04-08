Путин потребовал не закрывать транспортное сообщение между регионами
Президент подчеркнул, что это может иметь разрушительные последствия.
Фото: ТАСС / Михаил Почуев
Президент РФ Владимир Путин потребовал не закрывать транспортное сообщение между регионами, чтобы не допустить разрушительных последствий.
«Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести», — сказал президент.
Как сообщал 5-tv.ru во время совещания Владимир Путин также рассказал, сколько будут платить россиянам, из-за коронавируса потерявшим работу после 1 марта.
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