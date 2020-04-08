Путин рассказал, сколько будут платить россиянам, потерявшим работу после 1 марта
Во время совещания с губернаторами по коронавирусу президент РФ призвал обеспечить финансовую поддержку безработным.
Фото: ТАСС / Владимир Гердо
Президент России Владимир Путин призвал оказывать помощь тем, кто остался без работы в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса. Глава РФ отметил, что тем кто попал в число сокращенных сотрудников и обратился в службу занятости после 1 марта, в течение трех месяцев будет выплачиваться специальное пособие по безработице в размере МРОТ.
«Предлагаю выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке», — заявил Путин в ходе совещания.
Ранее Путин сообщил о дополнительных выплатах врачам и другим сотрудникам, продолжающим работаться в условиях распространения коронавируса.
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