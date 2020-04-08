Стоимость дома 20 миллионов долларов.

Вокалист рок-группы Bon Jovi продает свой особняк

Фото: PA / Victoria Jones

Известный рок-музыкант, основатель группы Bon Jovi Джон Бон Джови решил продать свой особняк в Мидлтауне. Об этом сообщает Lenta.ru.

Площадь имения High Point Estate составляет шесть гектаров. В доме шесть спален и семь ванных комнат. Отдельное крыло предназначено для проживания персонала. Также в особняке есть кинотеатр, бассейн, паб, музыкальная студия в стиле лофт.

Помимо этого, на территории поместья располагается личная конюшня, лодочный причал и домик для гостей. Стоимость дома составляет 20 миллионов долларов.

Особняк построен в 1999 году американским архитектором и деканом Йельской архитектурной школы Робертом Стерном. Он находится уединенном и дорогом районе, окруженном «городками-бутиками».

«Все было просто красиво сделано — это мастерство просматривается во всем», — говорит агент, занимающаяся продажей дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри записал песню с Джоном Бон Джови.

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