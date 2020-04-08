Актриса показала сидящим на карантине россиянам, как занимается собой в Белоруссии.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Тема:
Эпидемия коронавируса

Новый пост из Белоруссии Ирины Пеговой порадовал ее многочисленных поклонников на родине. Актриса осталась в дружественном государстве на время распространения коронавируса. Как известно, там карантин не ввели. Звезда экрана приехала в республику на съемки в середине марта и с тех пор проводит время в свое удовольствие. В том числе посещает фитнес-клуб. На этот раз она сделала два селфи в спортивном костюме для Instagram.

Instagram @pegovairina

На одном 41-летняя Пегова запечатлела себя в лифте, продемонстрировав стройную фигуру, очевидно, по пути в тренажерный зал. Второе фото она сделала с близкого расстояния. В этот момент заслуженная артистка была без макияжа, но естественность ее никогда не пугала.

Ирина — одна из немногих актрис отечественного кино, кто часто снимает себя без фильтров и мейкапа. И это одна из причин, по которым ее так любят подписчики. Как и прежде, знаменитость одарили сотнями комплиментов. Лишь единицы из числа сидящих на изоляции позавидовали автору поста.

Instagram @pegovairina

«В Москве карантин… а у вас спорт»;

«Какая вы умничка — спорт, танцы»;

«Отлично выглядите!»

«Красивая и худенькая»;

«Так вы мне нравитесь. Такая милая, лучезарная, глаза полные добра!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова показала, как развлекается в Белоруссии.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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