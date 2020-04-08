Путин поручил правительству составить график распоряжения коечного фонда
В ходе совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом президент заявил, что власти должны в полном объеме задействовать возможности ведущих федеральных медицинских центров.
Фото: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с губернаторами поручил правительству составить график перевода коечного фонда федеральных медучреждений под нужды регионов. Выполнить данное распоряжение Кабинету министров необходимо в течение двух дней.
«Необходимо в полной мере задействовать возможности наших ведущих федеральных медицинских центров. При этом хорошо понимаю их специфику, но сейчас важно собрать в кулак все наши ресурсы», — подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что в условиях сложившейся ситуации в каждом отдельном регионе РФ меры должны приниматься индивидуально, действие по «какому-то единому шаблону», может только навредить.
Глава РФ добавил, что в настоящий момент необходимо осуществлять поддержку сферы здравоохранения. В рамках данного направления регионам уже направлено более 33 миллиарда рублей для создания дополнительных, полностью оснащенных коек в больницах и инфекционных отделениях. Кроме того, около 13 миллиардов рублей ушло на закупку необходимой медицинской техники, в том числе аппаратов ИВЛ, реанимобилей и машин скорой помощи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил, что из государственного бюджета уже выделены средства для доплаты врачам в связи с нагрузкой из-за коронавируса.
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