Известный режиссер и основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в 71 год снова стал отцом. 35-летняя актриса Екатерина Белоцерковская родила ему сына. Радостью от появления на свет наследника счастливый отец поделился в интервью 5-tv.ru. Он рассказал, что мальчик родился здоровым и крепким. Его назвали Филиппом.

«Радость большая, что девятимесячный марафон прошел удачно, все живы и здоровы. Жена счастлива. Жена рыдает от счастья. Ребенок хороший. На меня, говорят, похож очень. Он у нас такой гигант — 5,56 сантиметров, 3,83 килограмма», — отметил Грачевский.

Первые кадры из роддома основатель «Ералаша» также опубликовал в Instagram. На одном из них можно увидеть новорожденного малыша. Поклонники режиссера и коллеги из мира шоу-бизнеса поздравили Бориса с пополнением в семействе.

Instagram @boris_grachevsky_

К слову, у Грачевского уже есть дети от предыдущих браков. Первая жена Галина подарила ему сына Максима и дочь Ксению. А вторая супруга Анна родила дочку Василису.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сафронов опубликовал фото жены Грачевского на последнем месяце беременности.