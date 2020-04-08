«На меня похож»: 71-летний Борис Грачевский рассказал, как назвал новорожденного сына
Актриса Екатерина Белоцерковская подарила режиссеру сына. Мальчик появился на свет в одной из столичных клиник.
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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru
Известный режиссер и основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в 71 год снова стал отцом. 35-летняя актриса Екатерина Белоцерковская родила ему сына. Радостью от появления на свет наследника счастливый отец поделился в интервью 5-tv.ru. Он рассказал, что мальчик родился здоровым и крепким. Его назвали Филиппом.
«Радость большая, что девятимесячный марафон прошел удачно, все живы и здоровы. Жена счастлива. Жена рыдает от счастья. Ребенок хороший. На меня, говорят, похож очень. Он у нас такой гигант — 5,56 сантиметров, 3,83 килограмма», — отметил Грачевский.
Первые кадры из роддома основатель «Ералаша» также опубликовал в Instagram. На одном из них можно увидеть новорожденного малыша. Поклонники режиссера и коллеги из мира шоу-бизнеса поздравили Бориса с пополнением в семействе.
К слову, у Грачевского уже есть дети от предыдущих браков. Первая жена Галина подарила ему сына Максима и дочь Ксению. А вторая супруга Анна родила дочку Василису.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сафронов опубликовал фото жены Грачевского на последнем месяце беременности.
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