Акцию «Бессмертный полк» могут провести онлайн из-за коронавируса
Организаторы подчеркнули, что из-за СОVID-19 нужно воздержаться от проведения шествия.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году может пройти в онлайн-формате из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте акции.
«Возможны ли действия, которые дают человеку возможность продемонстрировать свое личное отношение к Дню Победы без риска для своего здоровья и здоровья окружающих? Да, безусловно. Координаторы Бессмертного полка всегда считали, что память о своем солдате — это не только (и не столько) шествие в колонне. Стать частью Полка можно иными способами», — говорится в сообщении.
Организаторы акции видят три таких способа. Во-первых, можно разместить аватарку с журавликом в качестве фотографии профиля в социальных сетях или поменять ее на снимок участвовавшего в Великой Отечественной войне родственника.
Во-вторых, можно опубликовать в соцсетях рассказ о своем ветеране. Если сопроводить его хештегом #бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020, то он автоматически попадет на официальный сайт акции. Лучшие истории войдут в текстовую трансляцию ресурса.
В-третьих, присоединиться к акции можно оффлайн. Например, достав фотографию или потрет участвовавшего в войне родственника и рассказав о нем своим детям и близким.
«Мы считаем, что в условиях реальной опасности даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 Мая», — подчеркнули организаторы «Бессмертного полка».
Как отмечает «Экономика сегодня», обычно участники «Бессмертного полка» выходили на улицы российских городов с фотографиями своих близких, которые принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне. Изначально в честь 75-й годовщины Победы снова планировались масштабные шествия колонн.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в этом году «Бессмертный полк» точно не будут проводить в формате автомобильного флешмоба. Организаторы не исключали, что акцию и вовсе придется перенести или отменить из-за коронавируса.
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