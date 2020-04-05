«Бессмертный полк» могут перенести или отменить из-за коронавируса

Акция «Бессмертный полк» может быть перенесена или отменена из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этот сообщил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов.

«Пока все идет к тому, что шествие вряд ли состоится. В своем обращении президент России особо подчеркнул: „Главный, безусловный критерий — защищеность, здоровье и безопасность граждан России“ <…> Шествие может быть и отменено, и перенесено», — сообщил Иванов.

Он напомнил, что 24 июня 2020 года будет отмечаться 75-летие Парада Победы, а 2 сентября — день окончания Второй мировой войны. Эти даты могут быть использованы для проведения «Бессмертного полка».

«Одно ясно: ни День Победы, ни Год памяти и славы не будут ни отменены, ни перенесены — это невозможно! Победители — и живые, и мертвые — нас не поймут», — заверил один из организаторов шествия.

Он подчеркнул, что замена «людского потока с портретами на поток автомобилей» для проведения «Бессмертного полка» не рассматривается. При этом Иванов призвал наклеить в автомобиле к 9 мая фотографию родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и подписать ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подготовка к Параду Победы в Москве идет по плану. В Минобороны РФ сообщили, что решений об изменении даты и формата торжественного смотра не принималось.