О дополнительных мерах поддержки во время борьбы с коронавирусом — объявил сегодня Владимир Путин. Перед совещанием с главами регионов президент выступил фактически с третьим за время пандемии обращением к гражданам. И начал с приоритетной задачи — готовности системы здравоохранения оказывать эффективную помощь.

«Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях.

Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.

Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объеме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, врачи сегодня, в буквально смысле, находятся на передовой борьбы с опасной инфекцией. На дополнительные выплаты медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку выделяется более 10 миллиардов рублей. Владимир Путин конкретизировал — для врачей, непосредственно работающих с заболевшими коронавирусом доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для медсестер — 50 тысяч. Фельдшеры и водители экипажей машин скорой помощи получат по 25 тысяч рублей.

«При установлении режимов самоизоляции Владимир Путин призвал глав регионов действовать не по шаблону. Принимать адекватные меры с учетом конкретной ситуации на местах.

При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести.

Как уже говорил, особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», — отметил российский президент.

Важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, — подчеркнул Владимир Путин. В качестве экстренной, дополнительной помощи президент предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. И отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Как заключил Владимир Путин, исторический опыт показывает, Россия может справиться с любыми испытаниями.

«А сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.

И знаете, что особенно ценно: это то, что каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества. Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: … со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — заключил глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские банки начали выдавать беспроцентные кредиты работодателям на выплату зарплат. Центральный банк РФ выделил на эти цели 150 миллиардов рублей.