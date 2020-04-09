Мишустин поручил привлечь частные клиники к тестированию на коронавирус
Глава правительства также обратил внимание регионов на необходимость обеспечить медикам достойные условия труда.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Число лабораторий, в которых будут проверять тесты на коронавирус, увеличат за счет частных клиник. Об этом сегодня сообщил Михаил Мишустин.
По словам премьер-министра, это позволит оперативнее выявлять инфицированных и направлять их на лечение.
Для этого потребуется больше тест-систем, и в России есть ресурсы для их производства. Регионам поручено позаботиться о дополнительных местах в больницах. При этом обеспечить медикам достойные условия работы.
«Следует привлечь специалистов из, в том числе, санитарно-курортных организаций, из санаториев, которые временно не работают. Прошу все регионы активно использовать этот ресурс, чтобы не допускать внутрибольничного распространения инфекции», — заявил глава правительства.
Согласно данным оперативного штаба, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России 8 тысяч 672 человека. Выявленных новых случаев — 1175. Как поясняют эксперты, рост больных напрямую связан с увеличением потока сдающих тесты — за сутки это сделали больше ста тысяч человек.
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