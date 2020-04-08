Две популярные исполнительницы сразились в музыкальном баттле на телеканале ТНТ.

Лолита перепела Бузову и назвала ее «женщиной с ментальными яйцами»

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Тема:
Ольга Бузова

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова и исполнительница Лолита Милявская вместе поучаствовали в комедийном проекте на телеканале ТНТ. Одним из заданий, подготовленных для двух артисток, стало проорать хит Бузовой. Если у Лолиты это получилось довольно забавно и в то же время эффектно, то ее конкурентке было справиться с задачей несколько тяжелее. Ведущая «Дома-2» пыталась не кричать, а именно петь, в результате чего уступила своей сопернице.

Впрочем, от участия в шоу обе певицы получились море положительных эмоций и по итогу программы обе обменялись комплиментами, высоко оценив вокальные данные друг друга. Впрочем, без иронии тоже не обошлось. Как пишет «Экспресс-газета» Лолита назвала Бузову «женщиной с ментальными яйцами», однако обидеть свою оппонентку не хотела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова обиделась на Манукяна, назвавшего ее «тупой».

Тема:
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