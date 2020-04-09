Настя Ивлеева и Егор Крид в прямом эфире вывалили на себя по ведру с майонезом и шпротами. Так завершилась очередная онлайн-беседа в Instagram-аккаунте звезды шоу «Орел и решка», которые она регулярно ведет, пребывая в самоизоляции из-за коронавируса.

Очередной эфир побил рекорды просмотров — более 850 тысяч. Как и в случае с предыдущими собеседниками, среди которых были Филипп Киркоров, Максим Галкин, Ида Галич, Джаред Лето и многие другие звезды, Ивлеева и Крид по очереди выполняли задания и отвечали на вопросы.

За каждый неправильный, набравший большее число неправильных ответов, должен был вылить на себя подготовленное заранее отвратительное содержимое ведра. По окончании игры участники шоу так и не смогли определить, кто же из них проиграл, поэтому принять наказание благородно согласились вместе. Причем сделали это в гостевых ванны комнатах — свои оказалось жалко.

Instagram @_agentgirl_

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Настя Ивлеева похвасталась достигнутыми за время карантина впечатляющими успехами.