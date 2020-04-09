Японские ученые обнаружили, что у половины перенесших COVID-19 без симптомов компьютерная томография показывает изменения в легких.

Опасен ли эффект «матового стекла» в легких после коронавируса

Фото: ТАСС/Красноухов Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

Японские ученые, обследовавшие заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess, обнаружили, что почти у половины из 76 перенесших заболевание без симптомов компьютерная томография показывает изменения в легких — так называемый эффект «матового стекла». Что это означает и опасно ли, объяснил в интервью газете «Взгляд» врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман.

По его словам, эффект «матового стекла» может быть обнаружен при обследовании любого человека, перенесшего обычный грипп или страдающего аллергией. И даже у тех, кто вообще не болеет. Поэтому говорить о «поражении легких» коронавирусом оснований нет.

«Матовое стекло — это чисто рентгенологический термин, и как всякое инструментальное обследование, это не диагноз, а, условно говоря, картинка. На снимке отдаленно это напоминает легкие в тумане. Затуманенный участок легких — неспецифический воспалительный признак, который соизмеряется с соответствующей клинической картиной. Это может быть и при вирусной ситуации, и при бактериальной, и при аутоиммунной агрессии, и при аллергической реакции», — пояснил Пальман.

Специалист-пульмонолог сомневается, что изменения, которое показала КТ у пассажиров лайнера Diamond Princess вообще связаны именно с коронавирусом, хотя вероятность этого есть.

«На самом деле, если мы начнем делать КТ при традиционных вирусных инфекциях, особенно при гриппе, то тоже найдем какие-то подобные изменения в легких у очень большого процента пациентов. Более того, даже у тех, кто не болеет», — сказал врач.

Он также отметил, что эффект «матового стекла» — это временное явление, которое исчезает после устранения причины болезни легких.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, к 8 апреля число заразившихся коронавирусом нового типа в мире достигло 1 450 343, из них 83,5 тысячи человек умерли.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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