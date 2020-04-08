Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 8 апреля

Погибшие и пострадавшие на 8 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 1 450 343 человек. Болезнь унесла 83 568 жизней, 308 757 пациентов выздоровели.

Ситуация в России

Число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 8672, что на 1175 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 81 регионе страны. Выздоровели 580 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более 900 тысяч тестов.

Жертвами вируса стали в общей сумме 63 человека. За сутки скончались пять пациентов больниц. Двое в Московской области, и по одному в Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае.

Сегодня глава государства Владимир Путин провел совещание с губернаторами, на котором дал ряд поручений и объявил о дополнительных мерах поддержки.

Также губернатор Петербурга Александр Беглов подписал законопроект, согласно которому нарушителей режима самоизоляции в городе на Неве будут штрафовать. Предусмотрены взыскания как с физических, так и юридических лиц.

Акцию «Бессмертный полк» могут провести онлайн из-за коронавируса. Организаторы подчеркнули, что из-за СОVID-19 нужно воздержаться от проведения шествия.

Российские банки начали выдавать беспроцентные кредиты работодателям на выплату зарплат. Центральный банк РФ выделил на эти цели 150 миллиардов рублей.

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала странам Европы смягчать карантин и открывать границы. Хотя отмечаются положительные сдвиги в ситуации в коронавирусом.

А вот США сейчас самая сложная ситуация. За последние сутки — 1736 жертв. Это максимальный показатель для страны с начала эпидемии. И почти сопоставимо с потерями в теракте 11 сентября. СМИ публикуют страшные кадры. В пригороде Нью-Йорка люди в защитных костюмах хоронят десятки тел в новой братской могиле.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный 5 апреля с коронавирусом COVID-19, хорошо реагирует на лечение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что Джонсон не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На время лечения он не работает, но в любой момент может связаться с любыми нужными ему чиновниками.

Из Китая тем временем приходят хорошие новости. После полной изоляции открыли выезд из Уханя, откуда и пошло распространение коронавируса. Город с населением 11 миллионов человек был полностью отрезан от остальной страны в течение 76 дней. Сейчас оттуда можно уехать на поездах и автомобилях. В честь снятия карантина в Ухане прошли массовые гуляния и зажглась иллюминация.

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