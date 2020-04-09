Антипаразитарный препарат «Ивермектин», обладающий противовирусным действием, способен подавить размножение COVID-19 в клетках организма всего за 48 часов. Об этих уникальных свойствах медикамента сообщили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне, ранее опубликовавшие результаты собственного исследования в журнале Antiviral Research.

В лабораторных условиях специалисты провели необычный эксперимент: ввели некоторое количество «Ивермектина» в инфицированные коронавирусом клетки спустя два часа после их заражения. Уже через сутки стало заметно, что одна доза препарата разрушила около 93% вирусного материала, а еще через 24 часа — более 99% РНК COVID-19.

«Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных ивермектином клетках по сравнению с контрольными образцами. Это указывает на то, что применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала», — отметили ученые.

Кроме того, эксперты обратили особое внимание на то, что за все время исследований препарат ни разу не оказал токсичного влияния на контрольные образцы.

Сегодня авторы эксперимента надеются, что их открытие позволит как можно быстрее начать глубокие исследования антипаразитарного лекарства для его последующего применения в случаях заражения коронавирусом.

«Он может помочь снизить вирусную нагрузку SARS-CoV-2, предотвратить развитие осложнений при заболевании и ограничить передачу инфекции от человека к человеку», — уверяют ученые из Австралии.

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