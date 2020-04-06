Обитающая в нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом

Неожиданные новости пришли из нью-йорского зоопарка, расположенного в Бронксе. Как сообщает общество по охране дикой природы (WCS), обитающая там малайская тигрица Надя заразилась коронавирусом. Ее тест на COVID-19 показал положительный результат.

Зоологи полагают, что заразить ее мог работник зоопарка который ухаживал за ней, а его заболевание коронавирусом, предварительно, проходило безсимптомно.

«У Нади, четырехлетней малайской тигрицы, положительный результат теста на COVID-19. У тигрицы, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, и, как ожидается, они все поправятся», — цитирует заявление WCS РИА Новости.

Сообщается, что специалисты проверили остальных животных, что располагались неподалеку от Нади. Их результаты тестов оказались отрицательными. Среди персонала всей сети WCS были проведены профилактические мероприятия.

СМИ отмечают, что это стало первым случаем заражения животного в США и конкретно тигра в мире.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, США продолжают бить печальный рекорд по скорости распространения нового вируса — по информации федеральных и местных властей, зафиксировано 309 728 случаев заражения. Умерли 8 441 человек, выздоровели — 14 741.

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