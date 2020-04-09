Почти все шоу фигуриста были отменены.

Илья Авербух рассказал, сколько денег он потерял из-за коронавируса

Фото: Instagram @averbukhofficial

Тема:
Эпидемия коронавируса

Известный российский фигурист Илья Авербух назвал сумму своих убытков из-за отмены большинства ледовых шоу в связи с пандемией коронавируса. Почти все выступления спортсмена в России были отменены. Сейчас под вопросом соревнований в Японии и Корее, где пока все еще работают катки. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

«Чтобы продержаться до августа, если тогда разрешат работать, — в районе 30 миллионов рублей. С учетом сохранения всех зарплат, издержек на аренду и так далее», — поделился фигурист.

Только около десяти миллионов вложил Авербух в аренду помещений и рекламу своих шоу. Также, по словам фигуриста, большие финансовые потери он понес от непроданных и возвратных билетов, за которые ему пришлось отдавать людям деньги.

Илья Авербух надеется на помощь государства. Он считает, что необходимо продумать план поддержки тех, кто оказался в такой же непростой ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев назвал себя временно безработным из-за коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
10 апр
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10 апр
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10 апр
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10 апр
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10 апр
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек
10 апр
Борис Джонсон переведен в обычную палату
10 апр
Карантинный флешмоб: австралийцы фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки
10 апр
Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян
10 апр
Эксперты объяснили опасность фишинговых писем про коронавирус
10 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 10 апреля

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.61
-1.14 81.09
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
СК возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге
10:42
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10:38
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10:26
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10:14
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10:02
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек

Сейчас читают

Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок