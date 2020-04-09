Илья Авербух рассказал, сколько денег он потерял из-за коронавируса
Почти все шоу фигуриста были отменены.
Фото: Instagram @averbukhofficial
Известный российский фигурист Илья Авербух назвал сумму своих убытков из-за отмены большинства ледовых шоу в связи с пандемией коронавируса. Почти все выступления спортсмена в России были отменены. Сейчас под вопросом соревнований в Японии и Корее, где пока все еще работают катки. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
«Чтобы продержаться до августа, если тогда разрешат работать, — в районе 30 миллионов рублей. С учетом сохранения всех зарплат, издержек на аренду и так далее», — поделился фигурист.
Только около десяти миллионов вложил Авербух в аренду помещений и рекламу своих шоу. Также, по словам фигуриста, большие финансовые потери он понес от непроданных и возвратных билетов, за которые ему пришлось отдавать людям деньги.
Илья Авербух надеется на помощь государства. Он считает, что необходимо продумать план поддержки тех, кто оказался в такой же непростой ситуации.
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