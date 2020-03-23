Сергей Лазарев назвал себя временно безработным из-за коронавируса

|
Алиса Старжевская
22

Певец посетовал, что концерты отменяются, а когда планировать новые все еще не понятно.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сергей Лазарев пожаловался подписчикам в Instagram, что остался на неопределенное время без работы. Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса отменились все концерты, а представители бомонда привыкли планировать свои графики на год вперед.

«Временно безработный… Ограничения, связанные с карантином, остановили всю артистическую жизнь… Отменились поездки, концерты, съемки, спектакли, гастроли на неопределенное время… никто не понимает „на когда“ уже можно что-то планировать, ведь наша артистическая жизнь распланирована на год вперед… А тут все планы рухнули! Улыбаемся и машем! Здоровье превыше всего! Но хотелось бы, чтобы это фильм-блокбастер уже закончился!» — написал Лазарев.

Чтобы поднять настроение себе и поклонникам, он также выложил свое фото, отредактированное в программе. Снимок, на котором артист толще в пару раз обычного, он прокомментировал так — «После карантина».

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лазарев дал всем «психологический подзатыльник». Он призвал коллег не впадать в депрессию из-за отмененных концертов, а мыслить позитивно и приятно провести время с семьей.

Тема:
Эпидемия коронавируса
23 мар
Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании
23 мар
Бизнесмена Гарбера вместе с сыном госпитализировали в Коммунарку
23 мар
Почему обычно законопослушные европейцы злостно нарушают карантин
23 мар
Мантуров анонсировал увеличение производства медицинских масок до 5 млн в сутки
23 мар
В России готов к регистрации новый экспресс-тест на коронавирус
23 мар
Распространившая COVID-19 главный инфекционист Ставрополья уволена с должности
23 мар
Распространителям фейков о коронавирусе пригрозили штрафом до трех миллионов рублей
23 мар
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 23 марта
23 мар
Глава Саранска запретил рукопожатия чиновникам и работникам предприятий
23 мар
Россия оперативно принимает все меры по сдерживанию коронавируса

Читайте также

-4° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.88
2.84 86.71
2.55
ТОП-3 женских имен, обладательницы которых стареют раньше всех

Последние новости

23:44
Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании
23:37
Сергей Лазарев назвал себя временно безработным из-за коронавируса
23:17
Путин подписал указ о присуждении премий молодым деятелям культуры
22:52
Виктория Боня оторвалась на юбилее своего бывшего в Каннах
22:34
Бизнесмена Гарбера вместе с сыном госпитализировали в Коммунарку
22:22
«Клоун сделал мой день»: Лобода ответила бывшему директору о поролоновой заднице

Сейчас читают

ТОП-3 женских имен, обладательницы которых стареют раньше всех
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок