Сергей Лазарев назвал себя временно безработным из-за коронавируса

Сергей Лазарев пожаловался подписчикам в Instagram, что остался на неопределенное время без работы. Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса отменились все концерты, а представители бомонда привыкли планировать свои графики на год вперед.

«Временно безработный… Ограничения, связанные с карантином, остановили всю артистическую жизнь… Отменились поездки, концерты, съемки, спектакли, гастроли на неопределенное время… никто не понимает „на когда“ уже можно что-то планировать, ведь наша артистическая жизнь распланирована на год вперед… А тут все планы рухнули! Улыбаемся и машем! Здоровье превыше всего! Но хотелось бы, чтобы это фильм-блокбастер уже закончился!» — написал Лазарев.

Чтобы поднять настроение себе и поклонникам, он также выложил свое фото, отредактированное в программе. Снимок, на котором артист толще в пару раз обычного, он прокомментировал так — «После карантина».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 23 Мар 2020 в 7:01 PDT

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лазарев дал всем «психологический подзатыльник». Он призвал коллег не впадать в депрессию из-за отмененных концертов, а мыслить позитивно и приятно провести время с семьей.