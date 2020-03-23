Сергей Лазарев назвал себя временно безработным из-за коронавируса
Певец посетовал, что концерты отменяются, а когда планировать новые все еще не понятно.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Сергей Лазарев пожаловался подписчикам в Instagram, что остался на неопределенное время без работы. Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса отменились все концерты, а представители бомонда привыкли планировать свои графики на год вперед.
«Временно безработный… Ограничения, связанные с карантином, остановили всю артистическую жизнь… Отменились поездки, концерты, съемки, спектакли, гастроли на неопределенное время… никто не понимает „на когда“ уже можно что-то планировать, ведь наша артистическая жизнь распланирована на год вперед… А тут все планы рухнули! Улыбаемся и машем! Здоровье превыше всего! Но хотелось бы, чтобы это фильм-блокбастер уже закончился!» — написал Лазарев.
Чтобы поднять настроение себе и поклонникам, он также выложил свое фото, отредактированное в программе. Снимок, на котором артист толще в пару раз обычного, он прокомментировал так — «После карантина».
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Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лазарев дал всем «психологический подзатыльник». Он призвал коллег не впадать в депрессию из-за отмененных концертов, а мыслить позитивно и приятно провести время с семьей.
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