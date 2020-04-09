Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Жителя Крыма отправят под суд за призывы к экстремизму

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Сотрудники следственного отдела УФСБ по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело против местного жителя, опубликовавшего в сети ролик с призывом к экстремизму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пресечена деятельность гражданина РФ, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети интернет. Установлено, что житель Керчи 1965 г. р. подготовил видеоролик с призывами к осуществлению экстремистской деятельности и разместил его на видеохостинге YouTube», — пояснили в УФСБ.

В настоящий момент правоохранители проводят досудебную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Как пояснили в пресс-службе УФСБ, за подобные деяния предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали мигранта по подозрению в пособничестве террористам.

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