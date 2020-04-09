Эрмитаж показал, как живут коты музея на карантине

Сотрудники Эрмитажа сняли видео, в котором показали жизнь своих котов на карантине. Оно было опубликовано в социальных сетях музея.

В Эрмитаже рассказали, что их подписчикам очень интересно, как коты и кошки проводят дни в такое не простое время, чем занимаются, хорошо ли себя чувствуют.

«Наши подписчики у нас часто спрашивали, как дела у всеми любимых котов и кошек? Отвечаем: с ними все хорошо. За ними присматривают, гладят, кормят, а иногда — даже дают всякие вкусности», — говорится в сообщении.

Сейчас забота о котах полностью легла на плечи сотрудников Службы музейной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрмитаж призвал косплеить шедевры.