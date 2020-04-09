Как пережить карантин и не развестись: советы психолога Лабковского

Ведущий российский психолог Михаил Лабковский в беседе с 5-tv.ru прокомментировал сложную ситуацию в стране и мире на фоне коронавируса и рассказал, что делать парам, чьи отношения претерпели крах из-за вынужденной самоизоляции.

По словам специалиста, за две недели карантина многие жители страны успели впасть в глубокую депрессию: кто-то страдает из-за потери работы, а кто-то из-за бесконечных конфликтов дома. И если в первом случае прямо сейчас сложно что-то изменить, то наладить отношения с близкими можно, если очень захотеть.

«Есть люди, которые редко встречаются и поэтому дружно живут. Это какой-нибудь муж-вахтовик или глухонемой моряк, которого семья не видит годами. В силу темперамента и особенности этой семьи люди вообще не предназначены для такой долгой совместной жизни. Это первое. Вторая проблема — то, что сейчас происходит — это экстрим. Экстрим всегда либо разобщает людей, либо скрепляет», — объяснил психолог.

В качестве наглядного примера Лабковский напомнил всем о таком явлении, как эмиграция. По его словам, именно такие стрессовые ситуации способны разрушить множество семей. Однако те, кому удалось пережить все тяготы и лишения вместе с супругом, в дальнейшем редко заводят разговоры о разводе.

«Вот и эта экстремальная ситуация тоже начинает выявлять реально отношения между мужем и женой и, что еще гораздо тяжелее не для мужа и жены, для их детей — патологические особенности, которые выявляются по отношению к детям», — отметил специалист.

По его словам, людям, которые отчаялись в самоизоляции, стоит понять, что это — временная мера, и тесное соседство с родственниками вскоре закончится. Однако некоторым нужно серьезно задуматься, стоит ли продолжать отношения с человеком, который становится невыносим при хоть сколько-нибудь длительном пребывании в одном помещении с ним.

РИА Новости / Евгения Новоженина

«Если вам некуда податься и вы вынуждены терпеть только потому, что на улице вам спать холодно, то стоит ли дальше продолжать отношения? Не уверен. Я не думаю что жизнь вообще состоит из терпения. Но это — экстремальная ситуация. Здесь все нервничают, все волнуются. Потому что в какой-то степени все оказались заперты. В четырех стенах», — пояснил психолог.

По словам Михаила Лабковского, тем, кто действительно дорожит отношениями и признает всю сложность ситуации, помогут спокойно пережить «заточение» методы, проверенные годами. Так, жизненно важно ввести мораторий на выяснение отношений на весь период карантина. А также, необходимо выделить для каждого человека «угол», где он сможет уединиться в случае, если его вдруг все начнет раздражать.

«Если вас прямо бесит все, ну головой об стенку постучите — может быть, отпустит. Но не выясняйте отношения пока вы находитесь на одной территории. Вот такой мораторий на выяснение отношений», — заключил известный психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сохранить отношения на расстоянии в период пандемии коронавируса.