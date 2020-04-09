Министр здравоохранения Коми ушел в отставку
Чиновник отрицает, что решил оставить пост из-за коронавируса.
Фото: Gov.rkomi.ru
Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сложил с себя полномочия. Об этом сообщает информационное агентство «Комиинформ». С 10 апреля обязанности главы министерства будет исполнять его нынешний заместитель Игорь Маклаков.
По словам Березина, он еще не решил, останется ли в регионе или нет. Причин отставки собеседник агентства не раскрыл, но указал, что ее не надо связывать с пандемией коронавируса. Выводы о его уходе с поста и о назначении нового министра жители Коми должны сделать самостоятельно, отметил чиновник.
С 1997 года Дмитрий Березин работал главным врачом горбольницы Воркуты, с 2008 года — начальником городского управления лечебно-профилактической помощи населению Воркуты. С 2013-го — занимал должность главврача детской областной больницы в Великом Новгороде. В республику он вернулся в 2015 году и сменил на посту министра здравоохранения Наталью Арнаутову.
Ранее 5-tv.ru писал, что Республику Коми возглавил медик Владимир Уйба вместо сложившего с себя полномочия главы региона Сергея Гапликова.
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