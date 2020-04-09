«Почувствовали хлопок, сидя на стульях»: Очевидец о взрыве в бизнес-центре Москвы
По словам свидетеля происшествия, в результате инцидента получили повержения металлоконструкции, из окон вылетели стекла и рухнули на припаркованные внизу машины.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Очевидец взрыва в бизнес-центре «Панорама» в центре Москвы рассказал подробности случившегося. По словам Антона Анисимова, вместе с другими сотрудниками, работающими в соседнем офисе, он услышал хлопок. Когда выглянул на улицу, увидел, что в здании были выбиты стекла. Осколки рухнули на проезжавшие мимо, а также припаркованные внизу машины. Автомобили получили серьезные повреждения.
«Произошел хлопок. Мы не были у окна, почувствовали это сидя на стульях. Была информация, что хлопка было два, но я слышал только один. <…> Через несколько минут и здания начали выводить людей. Дыма и огня не было», — сообщил в интервью 5-tv.ru Анисимов.
По словам очевидца, на место происшествия незамедлительно прибыли специализированные службы. В беседе с одним из сотрудников свидетелю событий удалось узнать, что в настоящий момент в качестве предположительной причины произошедшего рассматривается взрыв водонагревателя, случившийся в условиях ремонтных работ.
«Очень быстро приехали все спецслужбы. Тут же приехали пожарные машины, скорые, чуть попозже приехали сотрудники полиции и Росгвардии. Еще попозже приехали сотрудники МЧС. <…> Расчеты находятся на месте», — отметил Анисимов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о трех пострадавших в результате взрыва.
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