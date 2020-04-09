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Мишустин обсудил с представителями «Единой России» меры поддержки населения в условиях пандемии COVID-19

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Премьер-министр РФ поддержал инициативу депутатов, заморозить цены на продукты в случае чрезвычайных ситуаций.

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Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС, 5-tv.ru

В России провели уже миллион тестов на коронавирус. За сутки выявили 1459 новых случаев заболевания в 50 регионах. Больше всего в Москве — 857. Общее число заболевших превысило 10 тысяч.

Конкретные меры поддержки в ситуации с коронавирусом Михаил Мишустин сегодня обсудил с фракцией «Единая Россия». Общение прошло в режиме видеоконференции. Депутаты предложили по аналогии с лекарствами в случае чрезвычайных ситуаций заморозить цены на продукты. Премьер-министр поддержал инициативу. Также правительство рассмотрит предложение депутатов о нулевом НДС для лекарств и отмене таможенной пошлины на ввоз иностранных компонентов для фарминдустрии.

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