Мишустин обсудил с представителями «Единой России» меры поддержки населения в условиях пандемии COVID-19
Премьер-министр РФ поддержал инициативу депутатов, заморозить цены на продукты в случае чрезвычайных ситуаций.
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Конкретные меры поддержки в ситуации с коронавирусом Михаил Мишустин сегодня обсудил с фракцией «Единая Россия». Общение прошло в режиме видеоконференции. Депутаты предложили по аналогии с лекарствами в случае чрезвычайных ситуаций заморозить цены на продукты. Премьер-министр поддержал инициативу. Также правительство рассмотрит предложение депутатов о нулевом НДС для лекарств и отмене таможенной пошлины на ввоз иностранных компонентов для фарминдустрии.
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