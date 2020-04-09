Названа причина смерти внучки сенатора Кеннеди
Тела женщины и ее сына были найдены в Чесапикском заливе в штате Мэриленд.
Фото: Instagram @robertfkennedyjr
Причиной смерти внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее сына Гидеона стал несчастный случай. Об этом сообщил судебный следователь, пишет издание «Сплетник».
Женщина с ребенком попытались поймать уплывший по течению залива мяч. Для этого они сели в каноэ, но, вероятно, не справились с течением из-за сильного ветра.
Тело женщины было найдено спустя пять дней поисков. Его обнаружили в четырех километрах от дома ее матери. Последний раз Мейв с сыном видели на берегу Чесапикского залива, играющими в мяч. Тело ребенка было найдено водолазами позже. Как писал 5-tv.ru, мать погибшей Кэтлин Кеннеди Таунсенд поблагодарила губернатора Мэриленда Ларри Хогана, полицию и спасателей за неустанные поиски.
Семья Кеннеди уже несколько десятилетий преследуется злым роком. Так, Роберт Кеннеди был американским политическим деятелем, его брат Джон — 35-м президентом США. Обоих братьев убили с разницей в пять лет.
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