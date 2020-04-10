Согласно совету Минздрава, сплитсистема дома, в офисе или общественных местах фактически гоняет по помещению зараженный воздух.

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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Кондиционеры комнатного типа опасны в условиях эпидемии коронавируса. Они мешают естественной вентиляции помещений и фактически гоняют зараженный воздух по кругу.

Так что сплит системы в общественных местах лучше пока не включать. Это один из советов Минздрава, новых подробных на 120 страниц, рекомендаций по борьбе с COVID-2019. В них проанализирован не только зарубежный опыт, но уже и данные из российских городов и от наших врачей, что работают сейчас в Италии.

Самое важное мы научились определять (есть сразу девять тест-систем) и лечить коронавирус. Описаны симптомы заражения COVID-2019 — помимо температуры и кашля врачи теперь бьют тревогу, если пропадает обоняние и вкус. Это объясняется тем, что вирус поражает не только органы дыхания (легкие, бронхи), но и пищевод, мочевой пузырь, почки, сердце, центральную нервную систему. Причем даже, проникая в мозг напрямую из носоглотки и через кровь.

«Рассеянность. Эпилептические какие-то проявления. И уже люди будут обращать внимание. Если окажется действительно, что у некоторых пациентов нет еще проявления легочных, а уже есть проявления неврологические. Это будет очень, конечно, полезно для медиков», — считает профессор СПбГУ Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии Андрей Козлов.

А в Москве семерым пациентам с COVID-19 впервые перелили плазму переболевших доноров, которая содержит антитела к этому заболеванию. Поэтому может использоваться для лечения. Такую технологию одобрил Клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. В него входят главные врачи более десяти стационаров Москвы, где сейчас принимают пациентов с новой инфекцией.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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