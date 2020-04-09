Чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных вместе с мужем появилась на программе «Вечерний Ургант».

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Фото, видео: Instagram @blackswanei

Известный артист балета Сергей Полунин и его избранница — чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных стали гостями программы Ивана Урганта. Месяц назад у пары родился первенец, и новоиспеченная мать сейчас впервые вышла в свет после родов.

На своей странице в Instagram спортсменка разместила фото из гримерной. На снимке девушка сидит на коленях у своего возлюбленного и нежного на него смотрит. На ней надеты черные штаны и водолазка. Спортивный образ завершают белые кроссовки.

Фанаты были рады увидеть пару на популярной телепрограмме и сделали им множество комплиментов.

«Очень красивая пара!»

«Какая у Вас обоих энергетика! Вдвоем градус вообще зашкаливает!»

«Пара — эталон!»

«Вот умеете вы удивить», — признались комментаторы.

Instagram @blackswanei

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артист балета Полунин и фигуристка Ильина стали родителями.

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