«Умеете удивить»: Избранница Полунина впервые вышла в свет после родов
Чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных вместе с мужем появилась на программе «Вечерний Ургант».
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Фото, видео: Instagram @blackswanei
Известный артист балета Сергей Полунин и его избранница — чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных стали гостями программы Ивана Урганта. Месяц назад у пары родился первенец, и новоиспеченная мать сейчас впервые вышла в свет после родов.
На своей странице в Instagram спортсменка разместила фото из гримерной. На снимке девушка сидит на коленях у своего возлюбленного и нежного на него смотрит. На ней надеты черные штаны и водолазка. Спортивный образ завершают белые кроссовки.
Фанаты были рады увидеть пару на популярной телепрограмме и сделали им множество комплиментов.
«Очень красивая пара!»
«Какая у Вас обоих энергетика! Вдвоем градус вообще зашкаливает!»
«Пара — эталон!»
«Вот умеете вы удивить», — признались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артист балета Полунин и фигуристка Ильина стали родителями.
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