Что можно и категорически нельзя делать 10 апреля в Илларионов день

Православные христиане 10 апреля чтят память святого Иллариона, иначе его имя также пишут как Иларион.

История праздника

Илларион уже в детском возрасте решил, что посвятит свою жизнь монашеству. Каждый день он проводил в уединении вдали от людей. Святой вел добродетельную жизнь: следовал всем божьим заповедям и помогал людям. Среди своего окружения он проповедовал христианство. Люди знали о чудодейственной силе монаха и обращались к нему при болезнях и недугах. Молитва Иллариона была чудесной и исцеляющей, благодаря ее силе прекращались засуха и мор, слепые ставали зрячими, а калеки поднимались на ноги.

Что можно делать 10 апреля

В этот день женщины на Руси, как правило, собирали цветы мать-и-мачехи. В народе верили, что растение обладает волшебной силой и может принести здоровье человеку. Чтобы избавить всех близких от болезней, хозяйки готовили чай из мать-и-мачехи и угощали им всех членов семейства.

Вечером на праздник было принято находиться дома, в кругу родных. Как правило, домочадцы делились друг с другом самым сокровенным и помогали в решении проблем.

10 апреля люди старались воздержаться от споров и конфликтов и решить любой вопрос мирным путем.

Что нельзя делать 10 апреля

В этот день категорически запрещалось ругаться. Особенно нельзя было выяснять отношения возле воды. Согласно поверьям, люди, которые повздорили у водоемов, останутся заклятыми врагами до конца своих дней.

Кроме того, в Илларионов день не нужно было допускать негативные мысли в голове. Если взгрустнулось, следовало переключить свое мнение на другие, более благоприятные вещи.

Поскольку было необходимо избавиться от обид, люди просили друг у друга прощение и мирились.

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