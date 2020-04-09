Неожиданную находку сделали рабочие во время реконструкции автодороги. Сейчас на месте работают военнослужащие поискового батальона Западного военного округа.

Останки 75 советских солдат нашли у трассы «Кола» в Ленобласти

Фото: structure.mil.ru

Останки сразу 75 красноармейцев были обнаружены у трассы «Кола» в Ленинградской области. Находка была сделана рабочими во время реконструкции автомобильной дороги. Как сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО), погибших советских солдат раскопали под проезжей частью старой трассы Мурманского шоссе. При этом, судя по учетным документам, в указанном месте нет воинского захоронения.

В настоящий момент к трассе стянулись военнослужащие поискового батальона ЗВО. Они обследуют участок автодороги с 51 километра по 68-й, чтобы определить границы нахождения останков и уточнить количество погибших солдат. После того, как имена красноармейцев будут установлены, их похоронят на воинском мемориальном кладбище.

structure.mil.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что братскую могилу советских воинов-освободителей осквернили вандалы в болгарском Добриче.

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