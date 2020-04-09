Братскую могилу советских воинов-освободителей осквернили вандалы в болгарском Добриче. Циничный инцидент накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне произошел на днях в городском парке. По данным местных СМИ, неизвестные оставили на памятнике оскорбительные надписи «Смерть оккупантам» и «Смерть Алешам».

Посольство РФ в Болгарии уже выразило возмущение акту вандализма. Дипломаты призвали местные власти привести монумент в надлежащий вид и наказать виновных.

«Посольство выражает возмущение в связи с кощунственным актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в Добриче. Глумление над памятью воинов, отдавших жизни за освобождение Европы и мира от фашизма, выглядит особенно циничным в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в сообщении диппредставительства.

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Памятник советским воинам представляет собой семиметровую фигуру солдата, расположенную перед 14-метровым пилоном. Архитектурная композиция была воздвигнута в конце 1950-х годов. Под основанием монумента похоронены останки погибших красноармейцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России введено уголовное наказание за уничтожение воинских захоронений.