Неизвестные оставили на памятнике воинам-освободителям оскорбительные надписи.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: YouTube @ Телевизия Добрич

Тема:
День Победы

Братскую могилу советских воинов-освободителей осквернили вандалы в болгарском Добриче. Циничный инцидент накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне произошел на днях в городском парке. По данным местных СМИ, неизвестные оставили на памятнике оскорбительные надписи «Смерть оккупантам» и «Смерть Алешам».

Посольство РФ в Болгарии уже выразило возмущение акту вандализма. Дипломаты призвали местные власти привести монумент в надлежащий вид и наказать виновных.

«Посольство выражает возмущение в связи с кощунственным актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в Добриче. Глумление над памятью воинов, отдавших жизни за освобождение Европы и мира от фашизма, выглядит особенно циничным в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в сообщении диппредставительства.

Twitter @RusEmbBul

Памятник советским воинам представляет собой семиметровую фигуру солдата, расположенную перед 14-метровым пилоном. Архитектурная композиция была воздвигнута в конце 1950-х годов. Под основанием монумента похоронены останки погибших красноармейцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России введено уголовное наказание за уничтожение воинских захоронений.

Тема:
День Победы
6 апр
Акция «Бессмертный полк» может пройти онлайн в 170 странах
5 апр
«Бессмертный полк» могут перенести или отменить из-за коронавируса
23 мар
МИД РФ призвал НАТО отказаться от учений в период празднования 75-летия Победы
15 мар
Делегация США приедет на празднование Дня Победы в Москву
10 мар
«Можем повторить» — Путин заявил, что РФ ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
10 мар
После марта будет май: как россияне будут отдыхать в весенние праздники
9 мар
Прямая трансляция этапа «Эстафеты Победы» в Симферополе
8 мар
Пославший матом украинские власти депутат Рады приедет на День Победы в Москву
7 мар
Песков заявил, что подготовка к празднованию 75-летия Победы идет по плану
29 февр
«Стыдно»: В Госдуме оценили отказ Украины от празднования Дня Победы

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.61
-1.14 81.09
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
СК возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге
10:42
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10:38
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10:26
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10:14
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10:02
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек

Сейчас читают

Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок