Братскую могилу советских солдат осквернили вандалы в болгарском Добриче
Неизвестные оставили на памятнике воинам-освободителям оскорбительные надписи.
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Фото, видео: YouTube @ Телевизия Добрич
Братскую могилу советских воинов-освободителей осквернили вандалы в болгарском Добриче. Циничный инцидент накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне произошел на днях в городском парке. По данным местных СМИ, неизвестные оставили на памятнике оскорбительные надписи «Смерть оккупантам» и «Смерть Алешам».
Посольство РФ в Болгарии уже выразило возмущение акту вандализма. Дипломаты призвали местные власти привести монумент в надлежащий вид и наказать виновных.
«Посольство выражает возмущение в связи с кощунственным актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в Добриче. Глумление над памятью воинов, отдавших жизни за освобождение Европы и мира от фашизма, выглядит особенно циничным в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в сообщении диппредставительства.
Памятник советским воинам представляет собой семиметровую фигуру солдата, расположенную перед 14-метровым пилоном. Архитектурная композиция была воздвигнута в конце 1950-х годов. Под основанием монумента похоронены останки погибших красноармейцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России введено уголовное наказание за уничтожение воинских захоронений.
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