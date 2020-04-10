Особенно шокирующей на фоне развернувшегося коронакризиса выглядит ситуация в городе Усинске в республике Коми: жители получили платежки за ЖКХ с астрономическими суммами — аж до 35 тысяч рублей.

Выяснилось, что тепловая компания решила пересчитать затраты на отопление — прошлое лето было холодным, и топить начали раньше. Но почему перерасчет решили сделать именно сейчас, когда многие и так буквально выживают?

Разразился скандал, ситуацией уже занялись и прокуратура и ФАС. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин тоже попытался разобраться, насколько правомерны действия энергетиков. Подробности в репортаже.