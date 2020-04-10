Платежки с астрономическими суммами приходят жителям старого дома в Усинске
За трехкомнатную квартиру жительнице города в республике Коми пришел счет ЖКХ на 16 тысяч рублей.
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Фото, видео: ТАСС /Матыцин Валерий, 5-tv.ru
Особенно шокирующей на фоне развернувшегося коронакризиса выглядит ситуация в городе Усинске в республике Коми: жители получили платежки за ЖКХ с астрономическими суммами — аж до 35 тысяч рублей.
Выяснилось, что тепловая компания решила пересчитать затраты на отопление — прошлое лето было холодным, и топить начали раньше. Но почему перерасчет решили сделать именно сейчас, когда многие и так буквально выживают?
Разразился скандал, ситуацией уже занялись и прокуратура и ФАС. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин тоже попытался разобраться, насколько правомерны действия энергетиков. Подробности в репортаже.
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