За трехкомнатную квартиру жительнице города в республике Коми пришел счет ЖКХ на 16 тысяч рублей.

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Фото, видео: ТАСС /Матыцин Валерий, 5-tv.ru

Особенно шокирующей на фоне развернувшегося коронакризиса выглядит ситуация в городе Усинске в республике Коми: жители получили платежки за ЖКХ с астрономическими суммами — аж до 35 тысяч рублей.

Выяснилось, что тепловая компания решила пересчитать затраты на отопление — прошлое лето было холодным, и топить начали раньше. Но почему перерасчет решили сделать именно сейчас, когда многие и так буквально выживают?

Разразился скандал, ситуацией уже занялись и прокуратура и ФАС. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин тоже попытался разобраться, насколько правомерны действия энергетиков. Подробности в репортаже.

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