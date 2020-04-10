Ученые показали связь между нарушением в микробиоме кишечника и возникновением онкологии.

Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении рака

Фото: www.globallookpress.com © Normann Hochheimer / CHROMORANGE

Ученые установили связь между нарушениями в микрофлоре кишечника и развитием рака. Доктор медицинских наук Грейс Чен объяснил, каким образом состояние кишечника может повлиять на возникновение онкологии. Об этом пишет Medical press.

По его словам, в результате исследования на мышах выяснилось, что некоторые типы бактерий в кишечнике активно воздействуют на определенные иммунные клетки CD8. Из-за этого Т-клетки, обычно защищающие организм от заболеваний, теряют свои свойства и приходят в негодность. Это, в свою очередь, повышает риск возникновения злокачественной опухоли.

Учеными обнаружены девять различных типов бактерий, которые могут как способствовать развитию онкологии, так и предотвращать появление недуга.

Ранее 5-tv.ru писал, что онколог ответил на самые частые вопросы пациентов о возникновении и лечении опухолей.

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