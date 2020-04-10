Юморист опубликовал уморительное видео, на котором высмеял собственную фитнес-программу.

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Фото, видео: Instagram @pavelvolyaofficial

Пока продолжается период временной самоизоляции, звезды отечественного шоу-бизнеса развлекают своих подписчиков, как могут. Павел Воля опубликовал в Instagram уморительное видео, на котором высмеял собственную фитнес-программу.

На размещенных кадрах комик заявляет фанатам — сейчас он покажет «свое упражнение». Для начала Павел Воля предложил зрителям лечь на пол, далее посоветовал натянуть на голову капюшон и полежать в такой позе два часа.

«Коротко о моих физических упражнениях на карантине!» — подписал пост знаменитость.

Поклонники Павла Воли высоко оценили чувство юмора кумира. Однако подписчики звезды тоже оказались «не промах». В комментариях под постом появилось множество ироничных сообщений по поводу опубликованных кадров.

«Я такое упражнение делаю каждый день. Три подхода по два раза!»

«Это моя ежедневная фитнес-программа»;

«Коротко об упражнениях всей страны»;

«Я каждый день бегаю!.. Глазами по потолку», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что во время карантина Павел Воля нарядился в платье жены и сплясал перед зеркалом.

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