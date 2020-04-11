Голливудская звезда написала открытое письмо об уязвимом положении несовершеннолетних в период карантина.

Анджелина Джоли призвала защищать детей от нападок во время пандемии коронавируса

Фото: Zuma\TASS

Американская актриса 44-летняя Анджелина Джоли призвала защищать детей от нападок во время пандемии коронавируса. Голливудская звезда написала открытое письмо о весьма уязвимом положении несовершеннолетних в период карантина. Текст обращения опубликовало издание Time.

В публикации Анджелина Джоли утверждает, что «изоляция жертвы от семьи или друзей — это хорошо известная тактика контроля со стороны абьюзеров».

«Это означает, что социальное дистанцирование, необходимое для прекращения распространения COVID-19, будет непреднамеренно подпитывать прямой рост психологических травм и страданий детей, находящихся в трудной ситуации», — заявила артистка.

Анджелина Джоли считает, что до объявления карантина школы были неким «щитом», который мог защитить учеников, живущих в неблагополучных семьях.

«В условиях изоляции взрослые люди меньше будут обращать внимание на их ситуацию. Ведь в случаях жестокого обращения с детьми в Службу защиты детей чаще всего звонят третьи стороны, такие как учителя, тренеры», — сообщила знаменитость.

В конце своего обращения голливудская звезда призвала общественность внимательно следить за жизнью детей, оказавшихся в неблагополучной ситуации, и защищать их.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт рассказал о лицемерной благотворительности Анджелины Джоли.

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