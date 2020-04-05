Столичная полиция обнаружила пропавших с деньгами подростков в Москве
По предварительной информации, брат с сестрой ушли из дома, прихватив вещи и около 700 тысяч рублей наличными.
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Фото, видео: ТАСС/ Феоктистов Дмитрий, 5-tv.ru
Столичная полиция нашла двух подростков 2006 и 2007 годов рождения, которые вечером ушли из дома на севере Москвы.
Как стало известно 5-tv.ru, по предварительной информации, они прихватили с собой вещи и около 700 тысяч рублей наличными. Возможной причиной «побега» детей стал конфликт с родителями. В ситуации в настоящее время разбираются правоохранительные органы, которые и должны установить истинные мотивы их поступка.
Информация о произошедшем уточняется.
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