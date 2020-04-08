В конце марта по сети гуляло видео, якобы город был оцеплен

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Фото, видео: ТАСС/ Ковалев Петр, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Следственный комитет Ленинградской области возбудил первое уголовное дело из-за фейка о мерах против коронавируса. Конкретно было сообщение об автоматчиках и бронетехнике на блокпостах в Волхове, райцентре в 120 километрах от Петербурга.

Информация гуляла по соцсетям 31 марта и фотографии разместили многие СМИ как на Северо Западе, так и в других регионах России. Об автоматчиках вполне серьезно говорили даже депутаты петербургского заксобрания.

В этот вброс поверили, поскольку в Волхове как раз усилили меры самоизоляции, «Известия» об этом рассказывали. Но никаких автоматчиков естественно не было, и въезд в город в принципе никто не ограничивал.

«Следствием установлено, что в сети „Интернет“ неустановленным лицом размещена информация о нахождении бронетехники с оружием на границе города Волхова Ленинградской области в связи с принимаемыми мерами по борьбе с коронавирусом, что не соответствует действительности», — заявил и. о. ст. помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Ленобласти Александр Куста.

Осталось найти, кто запустил фейк в глобальную паутину. Наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма — штраф до полумиллиона, либо принудительные работы до трех лет.

Осталось найти кто этот фейк запустил в глобальную паутину. Пока уголовное дело открыто по факту нарушения закона, наказание — штраф до полумиллиона рублей, либо исправительные работы до 3 лет.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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