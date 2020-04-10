У нескольких сотрудников МГУ диагностировали коронавирус
Заболевшие COVID-19 не контактировали с коллективом университета, сообщил ректор.
Фото: ТАСС / Марина Лысцева
Несколько сотрудников Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
«В последнее время у нескольких человек, сотрудников МГУ, которые уже не приходят в университет, но находятся в городе, зафиксированы случаи заболевания», — сказал он на заседании рабочей группы по организации обучения в условиях предупреждения распространения коронавируса.
По словам ректора, названные им сотрудники вуза не ходят в университет, ни с кем из его студентов или преподавателей они не контактировали. Сейчас зараженные находятся в Москве. Об их состоянии не сообщается.
«У нас есть медцентр, один из ведущих в стране. <…> Сейчас принято решение по нашему предложению организовать там клинику для инфекционных. Через два-три дня мы начнем принимать больных», — добавил Садовничий во время заседания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам возобновить учебный процесс с 6 апреля. Студенты и преподаватели должны вернуться к занятиям в дистанционном формате.
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