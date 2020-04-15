Голливудские холостяки выбирают спутниц в несколько раз младше себя. С кем встречается Микки Рурк? Почему от Джонни Деппа сбежала очередная пассия? За что мир ополчился против Вуди Аллена? И чем зарубежных звезд привлекают русские девушки? Только в программе «Светская Хроника»!

Александр Носик: «Мужчина, с одной стороны, пытается удержать молодость. С другой, напитаться энергией».

Недавно Вуди Аллен оказался в центре скандала. Причиной стали мемуары, которые выпустил режиссер. В книге он откровенно рассказал о том, как зарождались его отношения с приемной дочерью Сун-И. Роман начался, когда Аллен был женат на актрисе Мии Фэрроу. Ему тогда было 55, а его падчерице 21.

«В самом начале наших отношений, когда желание и страсть овладевали нами, мы просто не могли оторваться друг от друга», —писал режиссер.

Любовная связь стала достоянием общественности после того, как Фэрроу увидела эротические снимки дочери, авторства своего мужа.

Алена Свиридова: «Они еще молоды и наивны. Им можно вешать лапшу. Когда она молодая, она на тебя смотрит так, открыв глаза».

На режиссера тогда обрушилась лавина гнева. Его обвиняли в совращении собственной дочери, пусть и приемной. Но сейчас, спустя годы, Вуди признается: он ни о чем не жалеет и считает Сун-И главной любовью своей жизни.

Они вместе уже 28 лет, воспитывают двоих приемных детей. И, кажется, счастливы, несмотря на разницу в возрасте и череду скандалов.

У голливудских звезд давно наметилась тенденция: чем старше мужчина, тем моложе дама его сердца.

Керим Костоев, сексолог: «В возрасте уже после 45 у мужчин начинается новый романтизм какой-то. То есть у девочки в 20-25 лет романтика еще не закончилась, а у мужчины в 40-45 только начинается по второму кругу».

Кстати, особой популярностью у заморских сердцеедов пользуются девушки из России.

Дмитрий Маликов: «А русские девушки всегда и везде привлекают внимание. Потому что они самые красивые».

Микки Рурку — 67 лет, и он известный любитель русских красоток. Актер встречался с моделями Сашей Волковой и Евгенией Володиной.

Длительные отношения связывали Микки Рурка и с другой нашей моделью — Анастасией Макаренко. Микки Рурк даже начал учить русский язык, чтобы лучше понимать любимую. Друзья и поклонники артиста были уверены: свадьба не за горами.

Ольга Дибцева, актриса: «Наши девчонки, они какие-то теплые, открытые. С ними сразу можно сесть, болтать всю ночь о чем-нибудь».

Спустя десять лет совместной жизни пара рассталась. А недавно в сети появилась информация: 67-летняя звезда Голливуда снова встречается с русской девушкой, на этот раз в три раза младше себя. Пара была замечена в одном из ресторанов Нью-Йорка.

В апреле прошлого года СМИ облетела новость: 56-летний Джонни Депп сделал предложение своей девушке — 27-летней танцовщице из Санкт-Петербурга — Полине Глен. Пара познакомилась сразу после скандального развода Деппа с актрисой Эмбер Херд.

Джонни и его русская избранница везде появлялись вместе. Поклонники радовались за своего кумира. Но внезапно молодая спутница сбежала от одного из самых сексуальных мужчин планеты. Свое решение Глен объяснила тем, что ее экс-жених оказался слишком популярен.

Полине не нравилось повышенное внимание к их союзу со стороны прессы.

Джонни: «Такого никогда не было. Такой класс, элегантность! Это действительно было что-то».

Что заставляет респектабельных мужчин с миллионами на банковском счете выбирать спутниц жизни, которые годятся им в дочери, а иногда и во внучки?

Керим Костоев, сексолог: «К тебе уже приближается полтинник, 60 уже. И ты внезапно понимаешь, что ты всю жизнь проработал, пропахал. Да, у тебя есть деньги, у тебя есть карьера, ты известная личность. Ну а жизнь-то где? И чаще всего молодые девушки — это, своего рода, лицо новой жизни мужчины. Не просто молодое тело, а именно новая жизнь».

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