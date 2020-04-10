Страны ОПЕК+ вновь пытаются договориться о сокращении нефтедобычи
Удастся ли убедить в этом Мексику, которая неожиданно оказалась против сокращения объемов?
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Крупнейшие мировые экспортеры нефти сегодня попробуют окончательно договориться о снижении добычи. Накануне участники видеоконференции подтвердили намерение сократить объемы в мае–июне на десять миллионов баррелей в сутки — это в расчете на все страны-участницы ОПЕК+.
Но неожиданно Мексика оказалась против. Максимум, на что согласилась их министр энергетики — 100 тысяч баррелей в сутки. После чего она покинула заседание, которое длилось 11 часов. Поэтому, главная задача сегодня — убедить уже не Саудовскую Аравию, а Мексику — крупного, но далеко не ведущего игрока на рынке «черного золота».
Результаты переговоров тут же сказались на биржевых котировках. Этим утром нефть марки Brent заметно подешевела — с 36 до 31,5 доллара за баррель. Зато укрепился рубль — за доллар дают 74 рубля, евро стоит 81. Эксперты связывают это с тем, что России удалось отстоять свою позицию и убедить ближневосточных шейхов снизить добычу нефти.
Читайте также
93%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?