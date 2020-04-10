Крупнейшие мировые экспортеры нефти сегодня попробуют окончательно договориться о снижении добычи. Накануне участники видеоконференции подтвердили намерение сократить объемы в мае–июне на десять миллионов баррелей в сутки — это в расчете на все страны-участницы ОПЕК+.

Но неожиданно Мексика оказалась против. Максимум, на что согласилась их министр энергетики — 100 тысяч баррелей в сутки. После чего она покинула заседание, которое длилось 11 часов. Поэтому, главная задача сегодня — убедить уже не Саудовскую Аравию, а Мексику — крупного, но далеко не ведущего игрока на рынке «черного золота».

Результаты переговоров тут же сказались на биржевых котировках. Этим утром нефть марки Brent заметно подешевела — с 36 до 31,5 доллара за баррель. Зато укрепился рубль — за доллар дают 74 рубля, евро стоит 81. Эксперты связывают это с тем, что России удалось отстоять свою позицию и убедить ближневосточных шейхов снизить добычу нефти.