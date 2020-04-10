Весь мир в эти дни вспоминает одно из самых значимых событий Второй мировой войны — освобождение немецкого концлагеря Бухенвальд. В апреле 1945 года узники подняли восстание, которое завершилось полным разгромом комендатуры. Фашисты уничтожили в Бухенвальде 56 тысяч человек. Но и те, кому удалось пережить тот ад, так и не смогли забыть зверства, что творились за колючей проволокой. В этот раз у мемориалов узникам концлагерей немного цветов — весь мир на самоизоляции. Но люди по-прежнему помнят.

Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин продолжит. Подробности в репортаже.

Вместо привычных по таким датам массовых панихид — единичные случаи возложения. Но пусть эта тишина не будет пугающей, в эти снова трудные для мира дни — ничто не забыто.

Возле обмотанного колючей проволокой забора, рядом с вышками надзирателей склоняют голову в память о жертвах Бухенвальда те, кто жил и до сих пор живет по соседству с этим страшным местом, «оставаться дома» они бы просто не смогли.

«Мой отец был родом из деревни неподалеку отсюда. Ребенком он видел, как одни спасали и укрывали заключенных, другие — плевали им вслед и забрасывал камнями», — рассказывает Бернд Шмидт.

Из-за коронавируса ворота этих «нацистских фабрик смерти» по всей Европе вынуждено захлопнулись. Что, в общем, не так уж и плохо. Даже символично, что именно в эти дни Бухенвальд замер в бесконечных минутах молчания, как и 75 лет назад он предстает сегодня действительно освобожденным. Большие поминки отменены, но заготовленные речи все же будут произнесены. С высокой интернет-платформы, а значит, для самой широкой аудитории, которой обещаны живые воспоминания.

«Бывшие узники — пожилые люди, они старше 80-90 лет, они в группе риска из-за пандемии, поэтому мы отметим этот день виртуально. Люди со всего мира смогут 11 апреля на нашем сайте увидеть послания и наши фотоархивы», — объясняет директор музея-мемориала Бухенвальд Филипп Нойманн-Тайн.

Узниками одного только Бухенвальда с его многочисленными филиалами стали четверть миллиона человек более 13 национальностей. Их труд эксплуатировали владельцы оружейных фабрик и промышленных предприятий, их руками в подземных цехах производили снаряды «возмездия» «Фау-1» и «Фау-2». Но это была не работа, а каторга. С проходной, которая вела в крематорий. Труд, который уничтожал людей. Сюда загоняли и подростков, и совсем маленьких детей. Для них был отстроен отдельный барак. Они же стали символом освобожденного Бухенвальда: на знаменитой фотографии много спасенных, да только число погибших от этого не становится меньше — более 56 тысяч человек.

Тогда, 11 апреля, ближе остальных к Бухенвальду были американские войска, которые удачно воспользовались вспыхнувшим внутри лагеря восстанием. И, скорее, в память об успешном бунте заключенных эта дата стала Международным днем освобождения узников вообще всех нацистских концлагерей. Дахау, Собибор, Варшавское гетто, Аушвиц-Биркенау, который героически освобождали советские воины, и которых следовало бы носить на руках, даже если бы они не пользовались сегодня креслом-каталкой и тростью.

«Последний освободитель Освенцима» Давид Душман. Еще до всякой пандемии, медалью «75 лет Победы» в российском генконсульстве в Мюнхене его лично успел наградить министр Лавров. Ответное слово ветерана было, как и прежде, «крепким» — сразу всем сомневающимся в подвиге красноармейцев.

«А я им просто в рыло дам, победила Красная Армия, однозначно!», — эмоционально сказал Давид Душман.

Но живы еще «ветераны в кавычках», за их «нацистскими головами» до сих пор ведется «охота». Немощные старики вроде бывшего надсмотрщика Собибора Ивана Демьянюка или «бухгалтера Освенцима» Оскара Гренинга получают свои, вот уж действительно «пожизненные приговоры» — преступления против человечности не имеют срока давности. Некоторые бывшие эсэсовцы и сейчас готовы «взяться за старое», в открытую оправдывая Холокост.

Над временным мемориалом в Бухенвальде возвышается табличка со знаменитой надписью «Nie wieder» — «Никогда больше». Еще в день самой первой памятной церемонии оставшиеся в живых поклялись на русском, польском, английском, французском и немецком языках и впредь бороться со всеми проявлениями фашизма.

«Это была кошмарная история для всего мира. Не зря вся послевоенная Европа и международные организации после войны строились на принципе „never again“. Мы просто обязаны помнить», — говорит сопредседатель Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен.

Но спустя 75 лет политики в Прибалтике закрывают глаза на марширующие отряды «ветеранов» СС и факельные шествия в Восточной Европе. Впервые с 1945-го ультраправые оказываются все ближе к власти в Германии и Австрии. Вот поэтому, как считается, все бывшие концлагеря должны и впредь оставаться открытыми — чтобы школьные экскурсии, чтобы туристическое паломничество, чтобы помнили. Вот только все чаще там стараются не забыть сделать на память селфи — конечно, с улыбочкой и непременно на фоне надписи «Arbeit macht frei».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ООН открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения узников Освенцима. 27 января 1945 года солдаты Красной армии освободили узников одного из самых страшных нацистских лагерей.