Как не развести в изоляции антисанитарию? Советы министерства ЖКХ Подмосковья

В период пандемии коронавируса важно не только соблюдать изоляцию, но и следить за чистотой жилища. Об этом жителям Подмосковья напомнили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

В ведомстве отметили, что в условиях карантина важно соблюдать правила утилизации отходов. Следует воздерживаться от смыва их в канализацию, в противном случае может возникнуть засор.

«Безусловно, очень правильно, что жители минимизировали свое появление на улице и соблюдают меры безопасности, оставаясь дома. Но в режиме самоизоляции граждане могут ограничено выбрасывать отходы на улицу и, возможно, начнут использовать для этого канализацию, что может привести к антисанитарии», — обратил внимание глава регионального министерства Антон Велиховский.

По его словам, в случае возникновения засора жителям следует обращаться в управляющую организацию или к диспетчерам. Также в ведомстве призвали владельцев домашних животных не забывать убирать за своими питомцами во время прогулок.

Ранее 5-tv.ru писал о проблеме с запруженным нечистотами подвале дома в Ленобласти. После заинтересованности Следственным комитетом РФ ситуацией этот вопрос начал решаться.

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