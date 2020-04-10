Около 100 тысяч моряков застряли на своих судах из-за коронавируса
Порты по всему миру ввели ограничения в целях противостояния распространению инфекции.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Порядка 100 тысяч моряков не могут покинуть свои суда из-за коронавируса. Порты по всему миру ввели ограничительные меры в целях противостояния распространению инфекции, сообщает Deutsche Welle.
Запреты на вход в гавани, обязательный карантин для членов команд и отмена авиарейсов лишили моряков возможности вернуться к семьям.
Международные палата судоходства и профильные профсоюзы уже направили обращение в связи со сложившейся ситуацией в правительства стран, входящих в G20. Авторы письма призвали рассмотреть возможность предоставления отпуска экипажам судов на берегу в условиях соблюдения необходимых мер предосторожности.
Составители документа подчеркнули, что ротацию членов команд судов нельзя откладывать на длительный срок по ряду причин. В частности, из гуманитарных соображений и требований норм безопасности, а также трудового права.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржец из-за COVID-19 оказался заблокированным на яхте в Чили.
В России за сутки было выявлено 1786 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в нашей стране зарегистрирован 11 917 случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах, жертвами стали 94 россиянина, выздоровели 795 человек. За все время распространения эпидемии в России было проведено более 1,09 миллиона тестов на коронавирус.
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