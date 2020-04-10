Рэпер также зачитал трек, посвященный тяжелому 2020 году.

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Фото, видео: Instagram @timatiofficial

Тимати высказался о состоянии Джигана в прямом эфире с Гуфом. Видеозапись разговора с коллегой по цеху рэпер опубликовал в Instagram.

«Джига поправляет здоровье. Лучше спросить о его состоянии у его жены. Очень надеемся, что мы его скоро увидим», — поделился Тимати.

Проблемы в жизни Джигана начались после рождения у него четвертого ребенка — сына Давида. На радостях рэпер стал часто выпивать. В нетрезвом состоянии артист выходил в прямые эфиры. Вскоре исполнителя определили в наркологическую клинику во Флориде, а через некоторое время — в России. Супруга музыканта подала на развод.

В прямом эфире с Гуфом Тимати успел зачитать трек, посвященный тяжелому 2020 году. Одна из строчек песни гласит: «В бане нет чинов, при пандемии тоже, мы забываем часто, но мы все похожи!» В новой композиции, кстати, прозвучал недвусмысленный намек на Джигана. А конкретно на то, что рэпер, находясь в рехабе, сбрил брови и бороду.

«Пацанов так люто кроет, что теряют брови», — зачитал исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Тимати предложил Джигану помощь. Он заявил, что не держит зла на бывшего партнера по Black Star и готов его поддержать в трудную минуту.

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