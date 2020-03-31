Тимати всерьез обеспокоен состоянием рэпера Джигана. Он оставил комментарий под одним из странных постов последнего в Instagram, где признался, если поначалу его выходки выглядели забавно, то теперь уже не до шуток. Также Тимати выразил готовность помочь запутавшемуся музыканту, если тот сам обратится к нему.

«Я смеялся вначале, но сейчас уже как-то страшновато. Я не держу на тебя никаких обид или зла, хочу, чтобы у тебя все было в порядке снова, как можно быстрее! Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на нее рассчитывать. Напиши, номер тот же», — написал Тимати.

Instagram @iamgeegun

В комментариях подписчики разделились на два лагеря: тех, кто нашел пост Тимати мужественным, и тех, кто обвинял его в дешевом пиаре. Как воспринял предложение сам Джиган, остается не известным.

Рэпер Джиган начал странно себя вести в начале года. Его страница в соцсети превратилась в странное зрелище — исполнитель выкладывал нелепые видео, а потом стал и вовсе вести себя непотребно в обществе своих малолетних детей. Супруга Джигана Оксана Самойлова тщетно пыталась привести главу семейства в чувство, даже отправила его на неделю на реабилитацию. Но и это не помогло. Сегодня, как писал 5-tv.ru, она призналась, что разводится с мужем.

Не так давно рэпер огорошил фанатов голым фото, на котором они смогли опознать своего кумира. Музыкант зачем-то выложил снимок, где его полностью нагого в наручниках по коридору ведут два охранника.